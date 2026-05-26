Bryton Go | due righe l' elogio della semplicità

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bryton Go si distingue per la sua semplicità, offrendo solo le informazioni di base di un allenamento grazie all’antenna GPS integrata. Non supporta connessioni con sensori o applicazioni, concentrandosi esclusivamente sulla ricezione dei dati di posizione. Il dispositivo si presenta come un'opzione semplice e immediata per chi cerca un GPS senza funzionalità avanzate o integrazioni.

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In un’era in cui i ciclocomputer satellitari diventano sempre più grandi a livello di display, offrono colori e mappe precaricate, navigazione passo dopo passo, grandi capacità di calcolo e informazioni immediate sulla prestazione, c’è chi va controcorrente. E’ Bryton, azienda distribuita in Italia da Ciclo Promo Components, che con il modello Go ci riporta, per così dire, alle origini dei ciclocomputer.  Prima di elencare le caratteristiche, che vi assicuriamo sono veramente minimali, va subito annunciato il prezzo. Sono 39,95 euro alla cassa, che ne fanno probabilmente la device GPS più economica che c’è in commercio. Ed il motivo è presto detto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bryton Go: due righe, l'elogio della semplicità
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