In un’era in cui i ciclocomputer satellitari diventano sempre più grandi a livello di display, offrono colori e mappe precaricate, navigazione passo dopo passo, grandi capacità di calcolo e informazioni immediate sulla prestazione, c’è chi va controcorrente. E’ Bryton, azienda distribuita in Italia da Ciclo Promo Components, che con il modello Go ci riporta, per così dire, alle origini dei ciclocomputer. Prima di elencare le caratteristiche, che vi assicuriamo sono veramente minimali, va subito annunciato il prezzo. Sono 39,95 euro alla cassa, che ne fanno probabilmente la device GPS più economica che c’è in commercio. Ed il motivo è presto detto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bryton Go: due righe, l'elogio della semplicità

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