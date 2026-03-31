A Corinaldo, sulle colline marchigiane, si svolge la tredicesima edizione della Festa dei Folli. La manifestazione richiama visitatori e appassionati, offrendo un momento di celebrazione per il borgo, che si distingue per le sue mura quattrocentesche ben preservate. La festa, dedicata alla stravaganza, si svolge nel centro storico, attirando numerosi partecipanti e attirando l’attenzione sulla tradizione locale.

CORINALDO - Arroccata sulle colline marchigiane, Corinaldo custodisce una delle cinte murarie quattrocentesche meglio conservate d’Europa. Oltre il rigore monumentale dei suoi torrioni, il borgo è conosciuto ovunque come il Paese dei Matti e, per il tredicesimo anno, celebra questa identità legata al genio e all’originalità con la Festa dei Folli, in programma dal 24 al 26 aprile. Tre giorni in cui uno dei “Borghi più Belli d’Italia” si trasforma in un palcoscenico diffuso, capace di offrire prospettive fuori dall’ordinario. Un rito comunitario che attraversa le scalinate e le piazze del centro storico: da Porta Mercato a Piazza del Cassero,... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Corinaldo e l’elogio della stravaganza: la tredicesima edizione della Festa dei Folli riaccende il borgo

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