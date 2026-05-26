L’Unione europea ha confermato che il personale rimarrà a Kyiv, respingendo le minacce russe di evacuare le missioni diplomatiche. Mosca aveva avvertito gli stranieri di lasciare la capitale ucraina in previsione di ulteriori attacchi dopo quello del 24 maggio. La decisione arriva nonostante le tensioni e le minacce di destabilizzazione provenienti dalla Russia. Non ci sono state variazioni nelle operazioni diplomatiche dell’UE in Ucraina.

Milano, 26 maggio 2026 – L’Unione europea non ritirerà il proprio personale da Kyiv dopo l’avvertimento lanciato da Mosca agli stranieri e alle missioni diplomatiche perché lascino la capitale ucraina in vista di nuovi attacchi dopo quello devastante avvenuto il 24 maggio scorso. A ribadire la posizione di Bruxelles è stata la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, durante il briefing quotidiano con i giornalisti a Palazzo Berlaymont. Lunedì, la Russia ha annunciato l’intenzione di avviare “attacchi sistematici” contro strutture a Kyiv che, secondo Mosca, sarebbero collegate alle forze armate ucraine e ai centri decisionali militari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruxelles respinge le minacce russe: l’UE resta a Kyiv, Mosca vuole seminare panico

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