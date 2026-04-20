Radev tra Bruxelles e Mosca L’equilibrio obbligato per non perdere i fondi Ue secondo Simeonova Ecfr

Da formiche.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica bulgara si trova in una fase di transizione dopo le ultime elezioni, che hanno portato alla vittoria del presidente Rumen Radev e hanno modificato gli equilibri interni. La situazione attuale si svolge tra le pressioni di Bruxelles e le influenze di Mosca, con Sofia che cerca di mantenere un equilibrio per non perdere i fondi dell’Unione Europea. L’attenzione internazionale si concentra sui possibili sviluppi di questa dinamica politica.

La vittoria di Radev riduce la frammentazione e apre a un governo stabile. I timori di un “uomo dei veti” appaiono limitati, anche per la dipendenza dai fondi Ue. Resteranno posizioni critiche su Russia e Ucraina, senza però mettere in discussione l’allargamento. Colloquio con Maria Simeonova, direttrice dell’ufficio di Ecfr a Sofia Sofia prova a uscire dal pantano politico mentre l’Europa osserva con attenzione. Le elezioni hanno ridisegnato gli equilibri interni della Bulgaria, consegnando la vittoria a Rumen Radev e riaprendo il dibattito sul possibile asse con i leader sovranisti del Continente. Ma tra analogie suggestive e differenze strutturali, il rischio di un nuovo “uomo dei veti” sul modello ungherese resta, almeno per ora, più evocato che concreto.🔗 Leggi su Formiche.net

radev tra bruxelles e mosca l8217equilibrio obbligato per non perdere i fondi ue secondo simeonova ecfr
© Formiche.net - Radev tra Bruxelles e Mosca. L’equilibrio obbligato per non perdere i fondi Ue secondo Simeonova (Ecfr)

Notizie correlate

Magyar, 'primo viaggio a Varsavia, poi a Bruxelles per sbloccare i fondi Ue'Il primo viaggio di Peter Magyar all'estero sarà a Varsavia, poi si recherà a Bruxelles per chiedere di "sbloccare i fondi Ue".

Leggi anche: Missione a Bruxelles: la Toscana in pressing sui vertici Ue per blindare i Fondi di coesione

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Bulgaria, Radev nuovo premier: rischio di altri veti per Bruxelles; La Bulgaria torna alle urne: il favorito è Rumen Radev, tra proclami anti-corruzione e accuse di ‘filo-putinismo’; Bulgaria torna alle urne oggi, favorito il controverso ex presidente Radev: chi è; Rumen Radev, chi è il nuovo premier bulgaro: l'ex top gun e presidente filo-Putin che vuole eliminare la corruzione.

radev tra bruxelles eBulgaria, la svolta di Radev: tra crisi interna e nuovi equilibri europei. Il nuovo premier si metterà di traverso sui finanziamenti a Kiev e il Rearm Europe? (Irina Smirnova)La vittoria elettorale di Rumen Radev segna uno spartiacque nella recente storia politica della Bulgaria e apre interrogativi che vanno ben oltre i confini nazionali. Ex presidente della Repubblica e ... farodiroma.it

radev tra bruxelles eElezioni Bulgaria, vince Radev: chi è e perché l’Ue teme un nuovo OrbánBulgaria, vittoria storica di Rumen Radev. L’ex pilota militare apre una nuova era politica per Sofia: cosa cambia per l’Europa e perché a Bruxelles si teme un nuovo fronte filorusso La Bulgaria sembr ... policymakermag.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.