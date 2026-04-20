La politica bulgara si trova in una fase di transizione dopo le ultime elezioni, che hanno portato alla vittoria del presidente Rumen Radev e hanno modificato gli equilibri interni. La situazione attuale si svolge tra le pressioni di Bruxelles e le influenze di Mosca, con Sofia che cerca di mantenere un equilibrio per non perdere i fondi dell’Unione Europea. L’attenzione internazionale si concentra sui possibili sviluppi di questa dinamica politica.

La vittoria di Radev riduce la frammentazione e apre a un governo stabile. I timori di un “uomo dei veti” appaiono limitati, anche per la dipendenza dai fondi Ue. Resteranno posizioni critiche su Russia e Ucraina, senza però mettere in discussione l’allargamento. Colloquio con Maria Simeonova, direttrice dell’ufficio di Ecfr a Sofia Sofia prova a uscire dal pantano politico mentre l’Europa osserva con attenzione. Le elezioni hanno ridisegnato gli equilibri interni della Bulgaria, consegnando la vittoria a Rumen Radev e riaprendo il dibattito sul possibile asse con i leader sovranisti del Continente. Ma tra analogie suggestive e differenze strutturali, il rischio di un nuovo “uomo dei veti” sul modello ungherese resta, almeno per ora, più evocato che concreto.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Radev tra Bruxelles e Mosca. L’equilibrio obbligato per non perdere i fondi Ue secondo Simeonova (Ecfr)

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