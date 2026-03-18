L’ambasciata russa a Vienna è considerata uno dei centri principali per le attività di spionaggio della Russia in Europa. Secondo fonti investigative, questa sede funge da punto di coordinamento per le operazioni di ascolto e sorveglianza in diverse nazioni dell’Unione Europea. Le autorità hanno monitorato attività sospette legate a questa rappresentanza diplomatica, che si configura come un elemento chiave nelle operazioni russe nel continente.

L’ambasciata della Russia a Vienna è “uno degli hub più importanti per le operazioni russe in Europa”. È quanto sostiene in un articolo il Financial Times nella sua edizione europea, citando un diplomatico e sottolineando come Mosca stia prendendo di mira non solo le comunicazioni europee, ma anche quelle provenienti da Medio Oriente e Africa. In sostanza, secondo il quotidiano finanziario, la Russia avrebbe preso di mira le comunicazioni statali e militari della Nato tramite antenne paraboliche installate nella propria ambasciata in Austria. Il suo edificio principale è sormontato da un fitto sistema di antenne. Secondo l’analisi, alcune di queste sarebbero puntate verso satelliti geostazionari utilizzati per le comunicazioni tra Europa e Africa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ambasciata di Mosca a Vienna è l’hub delle operazioni russe di ascolto in Ue”

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