Brutale aggressione a un avventore del bar e minacce al titolare | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un cliente in un bar e aver minacciato il titolare. L’episodio è avvenuto vicino a un comune del Lecchese. La polizia è intervenuta e ha fermato l’aggressore, che aveva colpito con violenza un avventore. Durante l’intervento, ha rivolto minacce al proprietario del locale. Nessuna altra persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno confermato l’arresto e stanno procedendo con le indagini.