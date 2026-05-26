Brutale aggressione a un avventore del bar e minacce al titolare | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un cliente in un bar e aver minacciato il titolare. L’episodio è avvenuto vicino a un comune del Lecchese. La polizia è intervenuta e ha fermato l’aggressore, che aveva colpito con violenza un avventore. Durante l’intervento, ha rivolto minacce al proprietario del locale. Nessuna altra persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno confermato l’arresto e stanno procedendo con le indagini.
Aggredisce un avventore di un bar e minaccia il titolare del locale: arrestato a due passi dal Lecchese. Nella serata di domenica scorsa i carabinieri della Stazione di Morbegno hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne del posto, responsabile di minaccia grave e lesioni personali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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