Aggressione al bar vicino alla stazione | tavolino lanciato contro il titolare sangue ovunque denunciato 24enne a Mariano Comense

Nella notte tra sabato e domenica, poco prima di mezzanotte, un episodio violento si è verificato in un bar vicino alla stazione di Mariano Comense. Un giovane di 24 anni ha lanciato un tavolino contro il titolare del locale, causando sangue e danni all’interno. La polizia ha individuato e denunciato l’autore dell’aggressione, che ora dovrà rispondere delle sue azioni.

Succede tra sabato 2 e domenica 3 maggio, poco prima di mezzanotte, in un bar vicino alla stazione a Mariano Comense. Un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, secondo quanto riferito da chi ha assistito alla scena, è entrato nel locale ed è apparso da subito alterato. Si è avvicinato al.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Lite in un bar finisce nel sangue, operaio palermitano aggredisce un cliente e il titolare: denunciatoE’ stato individuato in poche ore e denunciato dai carabinieri della stazione di Randazzo il 34enne ritenuto l'autore delle gravi lesioni personali... Prima l'aggressione ai familiari, poi contro i Carabinieri: 24enne denunciato per maltrattamenti e lesioni aggravateDopo aver minacciato di dar fuoco alla casa, l'uomo avrebbe attaccato i Carabinieri, tre dei quali sono rimasti feriti da calci e pugni e hanno... Contenuti di approfondimento Mariano Comense, entra al bar e gira tra i tavolini con una grossa mannaia: arrestatoMariano Comense (Como), 20 ottobre 2025 – Si è presentato al bar con una mannaia di grosse dimensioni, con la quale si aggirava tra i clienti seduti ai tavolini ieri pomeriggio, domenica 19 ottobre. ilgiorno.it Mariano Comense, chiuso il bar Breva per quindici giorniMariano Comense, 19 novembre 2025 – Clienti con precedenti penali, sequestri di stupefacenti ad assuntori, e continue lamentele dei residenti, per gli schiamazzi e le condotte moleste di persone ... ilgiorno.it