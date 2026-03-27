“Le persone hanno problemi concreti e i loro timori per il futuro meritano di essere ascoltati, non delegittimati - sostiene Elisa Zecchini, segretaria di Rinnoviamo Forlì - Un ciclo di appuntamenti per rafforzare il dialogo con i cittadini e affrontare le principali criticità del territorio. È questo l’obiettivo del “Tour di Ascolto” promosso da Rinnoviamo Forlì, che ha preso il via il 21 marzo al parco della Resistenza e proseguirà nelle prossime settimane con una serie di incontri pubblici e momenti di confronto diretto. Il calendario prevede un nuovo appuntamento sabato, dalle 15 alle 18, nella Sala Santa Caterina, dove si terrà un incontro tematico dedicato all’emergenza abitativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Emergenza abitativa e quartieri al centro: Rinnoviamo Forlì lancia il "Tour di Ascolto"

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