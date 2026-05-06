Salerno Barone lancia il tour nei quartieri | Missione di liberazione

Un politico ha annunciato un tour nei quartieri di Salerno, definendolo una “missione di liberazione”. Durante gli incontri, si parlerà delle modalità di gestione dei fondi destinati alla mobilità urbana e delle aree che saranno riservate ai giovani nei diversi quartieri. L’obiettivo dichiarato è di coinvolgere i residenti nelle decisioni e di promuovere interventi concreti sul territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei fondi per la mobilità a Salerno?. Quali nuove aree saranno destinate ai giovani nei quartieri?. Perché i fondi per le colonnine elettriche sono ancora fermi?. Cosa prevede il piano per ridurre lo smog e la cementificazione?.? In Breve Critica ai 800mila euro stanziati per il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.. Proposta di installazione pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici di Salerno.. Primo incontro pubblico tenutosi presso la Pasticceria Mancini al Parco Arbostella.. Programma prevede nuovi hub culturali e spazi pubblici per le fasce giovanili.. Elisabetta Barone riprende il contatto diretto con i cittadini di Salerno ieri, dando ufficialmente il via al tour nei quartieri con la lista Semplice Salerno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Barone lancia il tour nei quartieri: “Missione di liberazione Notizie correlate Emergenza abitativa e quartieri al centro: Rinnoviamo Forlì lancia il "Tour di Ascolto"“Le persone hanno problemi concreti e i loro timori per il futuro meritano di essere ascoltati, non delegittimati - sostiene Elisa Zecchini,... Gorgonzola cambia volto: tour nei quartieri per il nuovo trafficoLa città di Gorgonzola si prepara a un confronto diretto sulla gestione della mobilità urbana attraverso il progetto Il Pgtu sotto casa, una serie di...