In città, si torna a parlare delle questioni legate al comparto D32, con alcune dichiarazioni che accusano il Comune di non rispettare le norme previste. Le parole di un rappresentante locale evidenziano una certa frustrazione riguardo alla gestione di questa area, sottolineando come, a suo avviso, ci sia una mancanza di attenzione da parte delle autorità competenti. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla conformità alle leggi urbanistiche e alle regolamentazioni vigenti.

Manfredonia, Comparto D32, Riccardi: "Il Comune se ne sbatte del rispetto delle norme"Finita l’orgia della solidarietà e dell’ipocrisia, torniamo alle questioni che dovrebbero suscitare l’interessi di tutti. La vicenda del comparto D32, zona artigianale e commerciale D4E del PRG di Manfredonia, non è una questione tecnica. È una fotografia impietosa del modo in cui il potere amministrativo può piegare l’urbanistica, e non è il solo, trasformare un’area artigianale in una potenziale rendita residenziale e poi rifugiarsi dietro il silenzio, le competenze incrociate, le note protocollate e la solita, comoda, eterna nebbia burocratica. Tutto nasce nel 2019, in piena gestione commissariale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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