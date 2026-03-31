Taxi su corsie Brt il ministero non si oppone | La decisione spetta al Comune di Bari

Il ministero ha dichiarato che non ci sono ostacoli normativi alla condivisione delle corsie BRT con i taxi su piazza. La decisione finale sulla questione spetta comunque al Comune di Bari, che dovrà stabilire se autorizzare questa soluzione. La posizione del ministero si basa su una valutazione delle norme vigenti, senza esprimere preferenze o indicazioni specifiche.

“Non sussistono elementi ostativi di natura normativa che impediscano la condivisione delle corsie Brt con i veicoli del servizio pubblico di piazza (taxi)”. Sarebbe questa la conclusione definitiva, ottenuta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), in merito all'accesso ai percorsi stradali di Bari riservati ai mezzi elettrici del Bus Rapid Transit. La richiesta di chiarimenti era giunta direttamente dal sindacato Usb dei tassisti che hanno avviato un'interlocuzione istituzionale in seguito alle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale: il nodo del contendere riguardava la presunta impossibilità normativa di far convivere il servizio pubblico di taxi con le nuove corsie Brt. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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