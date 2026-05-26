Monza, 26 maggio 2026 – Poco più di 7 euro al giorno per tutti i residenti nella provincia di Monza e Brianza. È la spesa media pro capite quotidiana dei circa 870mila brianzoli, bambini compresi, per giocare e scommettere e, se può sembrare un cifra modesta, alla fine dell’anno diventa di 2.620 euro per ognuno che, per tutto il territorio, equivale a spendere 2,28 miliardi di euro per l’illusione di poter ottenere più soldi. E invece, numeri alla mano, la ricchezza che resta è sempre meno. I numeri contenuti nella relazione presentata dal ministro dell’Economia e delle Finanze al Parlamento, con i dati dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) sui giochi pubblici suddivisi per province e aggiornati al 2025, dicono che Monza e la Brianza giocano in modo massiccio, sistematico e quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brianzoli stregati dalla Dea bendata: nel 2025 spesi più di 2 miliardi fra Bingo, schedine e slot machine

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