Alle 20:00, al PalaLeonessa A2A, si gioca la decisiva gara-5 tra Brescia e Trieste nei quarti di finale degli LBA Playoffs 2026. La sfida determina chi accederà alle semifinali della competizione. La partita rappresenta l’ultimo step per entrambe le squadre, che si contendono il passaggio del turno. Nessuna delle due ha ancora vinto la serie, che si decide in questa gara.

Alle ore 20:00 di questa sera, il PalaLeonessa A2A ospiterà la gara-5 decisiva tra Pallacanestro Brescia e Pallacanestro Trieste per i quarti di finale degli LBA Playoffs 2026. La squadra di Matteo Cotelli deve vincere per restare in corsa verso le semifinali, dove attende già l’Olimpia Milano. Il destino della stagione bresciana si gioca stasera su un unico risultato. Chi otterrà il successo raggiungerà la semifinale contro la formazione milanese, che è già qualificata dopo aver battuto la Pallacanestro Reggiana con tre vittorie a zero. Per la Germani, invece, una sconfitta significherebbe la fine immediata del percorso stagionale. Il clima è teso dopo il ko subito a Trieste per 83-77, un incontro che ha lasciato molti dubbi tecnici alla squadra di Cotelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, tutto o niente: la sfida decisiva per la semifinale

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