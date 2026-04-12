Domani sera alle 20:30, il Renate sfiderà la Pro Vercelli allo stadio Mino Favini di Meda. La partita rappresenta un momento cruciale per il campionato e potrebbe influenzare le sorti della squadra per il resto della stagione. I padroni di casa cercano una vittoria in casa per migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti intendono ottenere punti preziosi in trasferta.

Il Renate si trova davanti a un bivio decisivo per il proprio destino stagionale: domani sera, alle ore 20:30, i padroni di casa ospiteranno la Pro Vercelli nel Mino Favini di Meda. La sfida, cruciale per le ambizioni dei nerazzurri, arriva in un momento delicato dopo il successo del Lecco in anticipo contro l’Alcione a Sesto San Giovanni, un risultato che ha ridotto drasticamente le possibilità della squadra di conquistare il secondo o il terzo posto, a patto di una serie di vittorie inarrestabili e di eventuali errori delle concorrenti dirette. L’assetto tecnico di Foschi e le incognite mediche. Per il tecnico di Albano Laziale, mister Foschi, il quadro clinico della squadra appare finalmente più limpido rispetto alle settimane precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renate, sfida decisiva contro la Pro Vercelli: tutto o niente!

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