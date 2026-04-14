Nettuno sfida decisiva a Ruvo | tutto o niente per la Serie C1
Oggi alle 21:00, il Nettuno scende in campo contro Ruvo in una partita valida per i playoff di promozione in Serie C1. L'incontro si svolge in una fase cruciale della competizione, determinante per la qualificazione alla prossima serie superiore. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che si contendono l'accesso a un campionato di livello più alto.
Il Nettuno affronta oggi, martedì 14 aprile alle ore 21:00, il primo scoglio dei playoff per la promozione in Serie C1. La sfida si giocherà nel Pala Colombo di Ruvo di Puglia, dove i biscegliesi dovranno sfidare il Futsal Ruvo per ottenere il passaggio al turno successivo. La squadra di Bisceglie, arrivata alla conclusione della stagione regolare con il sesto posto in classifica, deve puntare tutto su questo confronto immediato. Non ci sono margini per distrazioni o cali di tensione, poiché l’intera posta in palio dipende dal risultato di questa singola partita. Il percorso verso la categoria superiore passa attraverso questa vittoria, che permetterebbe al Nettuno di avanzare nella competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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