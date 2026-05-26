Brescia scrutini in corso | i primi dati dai comuni in tempo reale

Notizia in breve

Nella provincia di Brescia, lo scrutinio dei voti è in corso e i risultati vengono aggiornati in tempo reale. Le sezioni elettorali stanno completando il conteggio e i primi dati emergono da alcuni comuni. Le operazioni di spoglio continuano senza interruzioni, con le schede che vengono elaborate per determinare i risultati delle elezioni. Nessuna informazione definitiva è ancora stata comunicata sui risultati complessivi.