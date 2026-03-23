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© Ilgiornaleditalia.it - Risultati ufficiali referendum marzo 2026: dagli exit poll alle proiezioni in tempo reale, dai dati parziali a quelli definitivi

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