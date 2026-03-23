Bologna i risultati del referendum sulla giustizia in città e provincia | i dati in tempo reale di tutti i comuni

Bologna, 23 marzo 2026 – Si sono chiuse le urne del referendum sulla giustizia anche a Bologna a e provincia, un territorio che ha fatto segnare un’alta affluenza ai seggi. Sono 776.517 gli elettori della provincia (3.365.878 elettori in tutto l’Emilia-Romagna), 290.209 quelli della città di Bologna che hanno avuto l’opportunità di tracciare la propria scelta sulla scheda che riguarda la modifica di sette articoli della Costituzione: gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Lo spoglio delle schede è iniziato appena terminate le operazioni di voto. Risultati e spoglio in diretta a Bologna e provincia del referendum sulla giustizia. Ecco la nostra mappa interattiva per seguire i dati in tempo reale sullo spoglio del referendum a Bologna e in tutti i Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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