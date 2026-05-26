Durante il panel FPS2026, moderato da Gaia Mombelli, i dirigenti delle aziende bresciane hanno discusso di strategie future. Hanno evidenziato la necessità di integrare innovazione digitale e di attrarre nuovi talenti per sostenere la crescita industriale. I rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di una comunicazione rivolta ai giovani, per favorire il loro coinvolgimento nel settore manifatturiero. La discussione si è concentrata sulla trasformazione delle fabbriche e sulle competenze richieste per il futuro.

Durante il panel FPS2026 moderato da Gaia Mombelli, i vertici produttivi di Brescia hanno tracciato una rotta per l’industria di domani tra innovazione digitale e necessità di nuovi talenti. Il confronto ha protagonisti Roberto Saccone, Presidente della Camera di Commercio di Brescia, e Paolo Streparava, Presidente di Confindustria Brescia, insieme all’imprenditore Jacopo Pertile e a Emmanuele Benatti di BCG X. Il dibattito ha messo in luce una frattura profonda che riguarda proprio il legame tra le fabbriche del territorio e le nuove generazioni. Non si tratta solo di una questione di occupazione, ma di un cambiamento culturale necessario per non lasciare indietro il sistema produttivo bresciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, la sfida delle fabbriche: serve una nuova narrazione per i giovani

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