Un anziano di Manduria è stato vittima di una truffa protrattasi per diversi anni, che ha portato al sequestro di beni e conti per un valore complessivo di circa due milioni di euro. Tra i beni sequestrati ci sono terreni, immobili, buoni fruttiferi e conti correnti. Le autorità hanno effettuato le misure in seguito a un'indagine volta a recuperare il patrimonio accumulato illegalmente ai danni dell'anziano.

Tarantini Time Quotidiano Terreni, immobili, buoni fruttiferi e conti correnti per un valore complessivo vicino ai due milioni di euro. È il patrimonio sequestrato questa mattina dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Taranto che ha portato agli arresti domiciliari due coniugi di Manduria. I due sono ritenuti presunti responsabili, in concorso, dei reati di circonvenzione d’incapace, appropriazione indebita aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti ai danni di un anziano di 89 anni, deceduto nel febbraio 2023, che per anni sarebbe stato assistito dalla coppia. La donna è inoltre accusata anche di truffa aggravata nei confronti di altri due anziani, sorella e cognato della prima vittima.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria, anziano raggirato per anni: sequestrati beni e conti per quasi 2 milioni di euro

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