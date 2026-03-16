Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Gela con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato al cugino il 14 gennaio. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto a seguito delle indagini condotte sul caso. La vicenda si è verificata nella città siciliana, dove i carabinieri hanno raccolto elementi che hanno portato al fermo del giovane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’arresto dopo le indagini dei carabinieri. Un diciannovenne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver sparato al proprio cugino lo scorso 14 gennaio a Gela, in provincia di Caltanissetta. Il giovane, Giovanni Raniolo, è stato fermato dai carabinieri al termine delle indagini coordinate dalla Procura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe aperto il fuoco contro il parente al culmine di una disputa nata alcuni giorni prima. Il procuratore capo Salvatore Vella ha spiegato che il gesto potrebbe essere stato scatenato da una lite per motivi banali, probabilmente legata a un motorino. Gli spari davanti alla casa della fidanzata della vittima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentato omicidio a Gela: arrestato 19enne accusato di aver sparato al cugino

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