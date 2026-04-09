Omicidio Giulia Tramontano nuovo colpo di scena | la Cassazione riapre il processo per Impagnatiello

La Cassazione ha deciso di riaprire il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, coinvolgendo nuovamente l’imputato. Durante le indagini sono emersi dettagli come 37 fendenti con un coltello e l’uso di veleno somministrato di nascosto per mesi. È stato inoltre segnalato il rimozione di un tappeto prima del momento dell’aggressione, elementi che hanno portato alla riapertura del procedimento giudiziario.

Trentasette coltellate. Mesi di veleno per topi somministrato di nascosto. Un tappeto rimosso prima di colpire. La storia di Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di sette mesi, uccisa nella casa di Senago la sera del 27 maggio 2023, torna davanti a un giudice. Non per riscrivere la condanna, già fissata all’ergastolo in due gradi di giudizio, ma per stabilire se quel delitto fosse premeditato. La Corte di cassazione ha deciso: si celebrerà un nuovo processo d’appello, limitato a questo punto. Cosa ha deciso la Suprema Corte. La Prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale di Milano. Il nodo è l’aggravante della premeditazione, che la Corte d’assise d’appello aveva escluso lo scorso giugno, pur confermando il carcere a vita per Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Omicidio Giulia Tramontano, nuovo colpo di scena: la Cassazione riapre il processo per Impagnatiello Caso Giulia Tramontano, la Cassazione riapre tutto: nuovo processo per la premeditazione per ImpagnatielloPerché la Cassazione ha disposto un nuovo processo per Impagnatiello? Il caso di Giulia Tramontano torna al centro della scena giudiziaria. Omicidio di Giulia Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello. La Cassazione: «Riconoscere la premeditazione»La Corte di Cassazione ha disposto un Appello bis per Alessandro Impagnatiello accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa quando... Temi più discussi: Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; Femminicidio Giulia Tramontano, Cassazione: appello bis per Impagnatiello; L'omicidio di Giulia Tramontano, oggi udienza in Cassazione, Pg: Riconoscere la premeditazione; Omicidio di Giulia Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello. La Cassazione: Riconoscere la premeditazione. Omicidio Giulia Tramontano, nuovo colpo di scena: la Cassazione riapre il processo per ImpagnatielloLa Corte di Cassazione dispone un nuovo appello per Impagnatiello: da ridiscutere l'aggravante della premeditazione nell'omicidio di Giulia Tramontano ... panorama.it Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello a processo con aggravante della premeditazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello a processo con aggravante della premeditazione ... tg24.sky.it La Cassazione dispone un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, condannato per l’omicidio di Giulia Tramontano. Al centro il riconoscimento della premeditazione, esclusa in appello. Confermata invece l’aggravante della crudeltà. - facebook.com facebook La Corte di Cassazione ha disposto un Appello bis per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago. I giudici della Prima sezione penale della Suprema Cort x.com