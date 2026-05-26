Il difensore potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione, con un sostituto già individuato. La decisione di separarsi sembra ormai definitiva, e si stanno definendo i dettagli per l'eventuale trasferimento. La squadra ha scelto un nuovo giocatore da inserire in rosa per rimpiazzarlo. La separazione tra il calciatore e il club pare essere ormai certa, con le trattative in corso per il trasferimento.

Le strade del club bianconero e del centrale bianconero sembrano destinate a separarsi al termine della stagione. La Juventus rischia di dover cedere qualche pezzo pregiato in estate. Sono diversi i nomi sul piede di partenza, ma al momento il principale indiato a fare le valigie sembrerebbe essere Gleison Bremer che è legato al club bianconero da un contratto fino al 30 giugno 2029. Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex Torino ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro (scadenza 10 agosto) e in Premier League alcuni top club sembrano disposti a farsi ufficialmente avanti e ad investire questa cifra. In caso di addio di Bremer, la Juventus virerebbe con decisione su Kim Min-jae del Bayern Monaco, che conosce molto bene Spalletti dopo l’esperienza insieme al Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bremer può lasciare davvero la Juventus: scelto il sostituto

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Bremer Può Davvero LASCIARE la Juventus La Posizione del Club e La Verità sulle CIFRE

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