Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane, con un possibile trasferimento all’estero. Nel frattempo, l’allenatore di un altro club ha già scelto il suo candidato ideale per sostituirlo, conoscendolo molto bene. La situazione riguarda i movimenti di mercato di alcuni calciatori e le decisioni degli allenatori, senza ancora conferme ufficiali o dettagli sui passaggi concreti.

di Alessio Lento Se Gleison Bremer dovesse davvero salutare Torino nei prossimi mesi per approdare in Premier League, la Juventus potrebbe trovarsi davanti alla necessità di trovare un nuovo difensore centrale che non sia una semplice alternativa, ma un giocatore in grado di rispondere all’altezza della possibile perdita del brasiliano. E tra i nomi che si sono fatti più insistentemente nelle ultime ore c’è quello di Kim Min?Jae, centrale in forza al Bayern Monaco con alle spalle una storia importante in Serie A sotto la guida di Luciano Spalletti. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe pensando proprio al coreano come profilo ideale qualora il brasiliano dovesse partire, ma l’ ipotesi resta un tassello da valutare con attenzione e non è ancora cosa fatta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bremer può lasciare la Juventus, Spalletti ha già individuato il sostituto: lo conosce molto bene

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