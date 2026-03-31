Il difensore tedesco, attualmente in scadenza di contratto con il Real Madrid, potrebbe trasferirsi alla Juventus a condizione che il centrale brasiliano non rimanga. La rosa bianconera potrebbe dunque valutare l'inserimento del giocatore tedesco come alternativa a Bremer, qualora quest’ultimo dovesse lasciare il club. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento a parametro zero.

Lukaku, torna la clamorosa suggestione Juve: c’è anche lui nella lista dei centravanti. I dettagli Bremer Juve, Gleison è diventato cedibile? Le valutazioni interne e il prezzo fissato dal club Caprile Juve, il portiere della nazionale non è pentito di aver lasciato il Napoli. Che cosa filtra sul suo futuro Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rudiger alla Juventus solo senza Bremer: può esserne il sostituto. La situazione

Articoli correlati

Calciomercato Juventus, non solo Rudiger e Kolo Muani: altri 10 nomi nella lista degli obiettivi di Spalletti in vista dell’estate. La situazione caso per casoCalciomercato Juventus, non solo Rudiger e Kolo Muani: altri 10 nomi nella lista degli obiettivi di Spalletti in vista dell’estate.

Leggi anche: Rudiger alla Juve, Spalletti lo preferisce a Senesi: la situazione

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Rudiger-Juve: due fattori per il colpo dell’estate, c'è solo un ostacolo per riportarlo in Italia; Rudiger allontana la Juventus: apertura al rinnovo col Real Madrid. I dettagli; Calciomercato Rudiger, la Juve ci prova: primi contatti, concorrenza e la carta Spalletti; Da Alisson e Rudiger fino a Bernardo Silva e Kolo Muani: calciomercato Juve, tutti i nomi. E Salah….

Juventus su Rudiger, arriva la conferma dalla Germania: la situazioneLa Juventus vuole Antonio Rudiger: la conferma arriva anche dalla Germania, la posizione della squadra bianconera ... juvelive.it

Rudiger alla Juve Solo se parte Bremer La situazione - facebook.com facebook

#Legrottaglie a Tuttosport: “Alla #Juventus servono 3 colpi per diventare da Scudetto: in porta un elemento di esperienza e personalità come #Alisson o #DibuMartinez. Dietro #Rudiger sarebbe perfetto, a centrocampo #BernardoSilva l’ideale. #Leoni sarà il fu x.com