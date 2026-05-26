Al tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sindacati e istituzioni hanno chiesto di ritirare il piano presentato da Electrolux. Il ministro ha dichiarato che non si può permettere la desertificazione industriale, mentre il sindaco ha definito l’azienda “sprezzante”. La richiesta riguarda un progetto che coinvolge il futuro di un’azienda nel settore degli elettrodomestici. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del piano o sulle eventuali conseguenze.

Forlì, 26 maggio 2026 – Al tavolo convocato ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la richiesta arrivata da sindacati e istituzioni è stata unanime: ritirare il piano presentato da Electrolux che prevede 1.719 esuberi in Italia. Secondo i sindacati, “sono oltre 400” nello stabilimento forlivese. La posizione del ministro Urso. Il ministro Adolfo Urso ha assunto una posizione netta nei confronti dell’azienda. “Chiedo di ritirare il piano presentato e aprire un confronto vero, per costruire insieme una soluzione condivisa e sostenibile. Serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazione, tutela degli stabilimenti e salvaguardia dell’occupazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Braccio di ferro su Electrolux, il ministro: “No alla desertificazione”. Il sindaco: “Azienda sprezzante”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Braccio di ferro su Hormuz. Ministro esteri iraniano vola in CinaLo stretto di Hormuz torna al centro dell’attenzione internazionale con un aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Electrolux, il ministro Urso sfida l'azienda: "Serve un nuovo piano senza licenziamenti collettivi"Il ministro dello sviluppo economico ha invitato Electrolux a presentare un nuovo piano industriale senza ricorrere a licenziamenti collettivi.

Temi più discussi: Spinaci e Braccio di ferro: la storia del mito nato da un equivoco; Braccio di ferro | Senior Giorno 2 Braccio sinistro | 2026 EuroARM | Budapest; Guglielmo Ighina è il Campione europeo di Braccio di Ferro; Non solo il braccio di ferro USA-Cina, nel caos o nuovo ordine internazionale chi emergerà?.

Domani, martedì 26 maggio, alle 15:55 sono ospite di @tagadala7 con @TizianaPanella2 per parlare di #Iran #Usa sull'accordo agognato. A quando l'apertura di #Hormuz ? Il braccio di ferro su #nucleare #Teheran il ruolo di #Pakistan #Israele #Russia Intant x.com

Non mi aspettavo che La Mosca (1986) fosse così tragico reddit

Spiaggia delle Monache, braccio di ferroNAPOLI. Continua il braccio di ferro per l’accesso alla spiaggia libera delle Monache. Ieri mattina flash mob degli attivisti dei comitati Mare Libero Aps e Mare libero, pulito e gratuito Napoli, dava ... ilroma.net

Spinaci e Braccio di ferro: la storia del mito nato da un equivocoPerché gli spinaci sono diventati simbolo di forza grazie a Popeye? La storia del presunto errore scientifico sul ferro ... rsi.ch