Braccio di ferro su Hormuz Ministro esteri iraniano vola in Cina

Lo stretto di Hormuz torna al centro dell’attenzione internazionale con un aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il governo iraniano ha annunciato che il ministro degli Esteri ha intrapreso un viaggio ufficiale in Cina. La visita arriva in un momento di crescente nervosismo tra le due nazioni, mentre le navi militari e le esercitazioni militari russi, cinesi e iraniane si svolgono nella regione.

Braccio di ferro nello stretto di Hormuz. Lo scontro tra Usa e Iran si infiamma. Intanto il ministro degli Esteri di Teheran vola a Pechino. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Braccio di ferro su Hormuz. Ministro esteri iraniano vola in Cina Braccio di ferro su Hormuz. Ministro esteri iraniano vola in Cina Notizie correlate Braccio di ferro su HormuzCome spesso succede, sembra proprio che il presidente Trump abbia peccato di eccessivo ottimismo. Iran-Usa, riparte la guerra: braccio di ferro su Hormuz tra annunci e smentite(Adnkronos) – La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran spezzata dai colpi sparati da entrambi i Paesi nello Stretto di Hormuz. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il braccio di ferro tra Usa e Ue in cinque punti; Mercato ittico, braccio di ferro sul trasferimento; Iran-Usa, tregua finita? Segnali di guerra, la minaccia di Trump: Teheran sparirà; Braccio di ferro sul pomodoro. Centro-Sud ancora senza prezzo. Iran-Usa, riparte la guerra: braccio di ferro su Hormuz tra annunci e smentite(Adnkronos) – La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran spezzata dai colpi sparati da entrambi i Paesi nello Stretto di Hormuz. Manca ancora la conferma ufficiale, ma la guerra tra Washington e Teheran ... cremonaoggi.it Il braccio di ferro diplomatico fra Teheran e Washington continua. Scrive D’AnnaL’ostinata irremovibilità dei pasdaran iraniani, che non intendono avviare alcuna trattativa sull’uranio arricchito, ha fatto scattate il countdown D-day alla base aerea di MacDill, a Tampa, in Florid ... formiche.net Braccio di ferro tra Lissone e Cernusco come luogo ideale dell’hinterland di Milano. Qual è la vera alternativa a Milano Ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook Iran-Usa, riparte la guerra: braccio di ferro su Hormuz tra annunci e smentite x.com