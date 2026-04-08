Italia Boxing Team a Helsinki per il Gee Bee Boxing Tournament 2026 | 13 azzurri in gara

L’Italia si prepara a partecipare al Gee Bee Boxing Tournament 2026 a Helsinki, con un team di 13 pugili. Otto atleti maschili e cinque femminili sono stati scelti da De Carolis e Russo per rappresentare il paese nella competizione che si terrà alla Helsinki Sports Hall dal 9 al 12 aprile. La selezione è stata effettuata tra gli atleti considerati più preparati per affrontare la sfida internazionale.

De Carolis e Russo hanno selezionato 8 atleti elite maschili e 5 femminili per la kermesse finlandese in programma alla Helsinki Sports Hall dal 9 al 12 aprile. La spedizione è partita oggi da Fiumicino L’Italia del pugilato è in volo verso il Nord Europa. La nazionale azzurra ha lasciato oggi, 8 aprile, l’aeroporto di Fiumicino alla volta di Helsinki, dove dal 9 al 12 aprile andrà in scena il Gee Bee Boxing Tournament 2026, storica kermesse internazionale ospitata dalla Helsinki Sports Hall. A comporre la spedizione italiana sono 8 pugili elite maschili e 5 elite femminili, selezionati dal Direttore Tecnico Giovanni De Carolis e dal Responsabile Tecnico Clemente Russo. 🔗 Leggi su Sportface.it

World Boxing: Lin Yu-ting torna ai Campionati Asiatici 2026La World Boxing ha autorizzato la pugile Lin Yu-ting a competere tra le donne ai prossimi campionati asiatici.

Zuffa Boxing introduce il proprio sistema di titoli mondialiNel panorama sportivo internazionale, una novità definisce una direzione autonoma per una nuova realtà promozionale.

Temi più discussi: World Boxing Cup 1º Stage Brazil 2026 - 8 Azzurri e 4 Azzurre sul ring di Foz de Iguacu; World boxing Cup 1° STAGE 2026 - ITABOXING IN PARTENZA PER FOZ DO IGUACU (BRASILE); Il Boxing Team Aosta ritrova la sua palestra e adesso punta in alto; Grande successo a Spoleto per il Criterium Giovanile Regionale.

Kick boxing, Team Gentile protagonista: tre titoli italiani alla Coppa Italia WKFMGrande risultato per il teamgentile alla Coppa Italia 2026 WKFM di kick boxing, dove gli atleti si sono distinti conquistando ben tre titoli italiani al termine di una giornata ricca di emozioni e suc ... siracusanews.it

Boxe, a Sassari triangolare Italia-Croazia-Irlanda Under 23Una tre giorni di sport per ricordare la passione per la boxe di un sassarese scomparso l'anno scorso a Ferragosto. Nel prossimo fine settimana, dal 19 al 21, a Sassari negli Spazi Autonoleggi ... unionesarda.it

Gee Bee Boxing 2026 Helsinki- Urheilutalo - 9-12 Apr. Italia Boxing Team in volo per la Finlandia … Itaboxing Flying to Finland Azzurri e Azzurre saranno impegnati, da domani al 12 aprile pv, in questo importantissimo torneo int - facebook.com facebook

World Boxing Cup 1º Stage 2026 Brazil - Foz Do Iguacu Rafain Palace Hotel - 20-26 Apr. Italia Boxing Team in partenza per il Brasile Itaboxing Flying to Brazil Azzurri e Azzurre saranno impegnati, prima della Kermesse, i x.com