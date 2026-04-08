La grande boxe torna al Palazzetto dello sport con il quinto “Memorial Piero Del Papa”, in programma il 5 aprile 2026. La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ conferma la sua tradizione di eventi, attirando un pubblico appassionato che aspetta di assistere alle sfide tra pugili locali. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale della società, che continua a promuovere incontri di boxe nella città.

Pisa, 8 aprile 2026 – La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso che non vede l'ora di veder gareggiare i propri concittadini. Dopo il roboante successo della prima organizzazione dell'anno, svoltasi per la prima volta a Metato in collaborazione con il Boxing Team San Giuliano Terme, la società è pronta per questo nostro classico appuntamento, arrivato alla quinta edizione, caratterizzato da un livello tecnico sempre più alto. L'evento è un sentito omaggio a Piero Del Papa. Per i più giovani, giova ricordare che Piero è stato un grande... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La grande boxe torna al Palazzetto dello sport: in arrivo il 5° “Memorial Piero Del Papa”

Boxe: tutto pronto per il 5° 'Memorial Piero Del Papa'?La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso che non vede l'ora...

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