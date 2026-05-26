Box Office Globale | The Mandalorian and Grogu debutta in vetta Michael e Il diavolo veste Prada 2 firmano un weekend d’oro
Il botteghino internazionale entra ufficialmente nel vivo della stagione estiva con una pioggia di milioni trainata dal debutto cinematografico di uno dei franchise più amati di sempre. Secondo i dati globali ufficiali della societa di rilevamento Comscore diffusi da Deadline, il weekend lungo del Memorial Day ha visto l’esordio trionfale in vetta di The Mandalorian and Grogu, capace di monopolizzare l’attenzione internazionale nei suoi primi giorni di programmazione. L’ottima partenza della pellicola Lucasfilm si inserisce in un quadro di salute straordinario per il cinema globale, dove i titoli di coda lunga continuano a macinare record assoluti, consolidando una Top 5 annuale guidata dall’irraggiungibile Super Mario Galaxy Movie con i suoi 980 milioni totali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
2026 Box Office - The Mandalorian & Grogu Opening Weekend - Lowest Ever, Flop or Hit!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Box Office ITALIA in festa: Il diavolo veste Prada 2 e Michael firmano un weekend da oltre 17 milioni di euro
Box Office Italia: The Mandalorian and Grogu si prende la vetta in un weekend condizionato dal primo caldoNel fine settimana, le sale cinematografiche italiane hanno registrato un calo di presenze dovuto all’aumento delle temperature.
Temi più discussi: Supergirl tra tour globale e l’incognita box office; Com’è andato il primo week-end al box office di The Mandalorian and Grogu?; Michael fenomeno globale: incassi mostruosi e tenuta record in tutto il mondo; Michael box office vicino agli 800 milioni.
#TheMandalorian & Grogu ha guadagnato $145 milioni al box office globale nel primo weekend di proiezione, di cui $82 milioni negli Stati Uniti e $63 milioni nel resto del mondo. Si tratta del debutto più basso di sempre per un film di #StarWars prodotto da Di facebook
Weekend del Memorial Day Box Office: ‘Mandalorian e Grogu’ apre a 100 milioni di dollari in patria, 163 milioni a livello globale reddit
Il biopic su Michael Jackson si avvia a superare gli 800 milioni di dollari di incasso a livello globale. x.com
Dhurandhar - The Revenge travolge il box office globale: record storico per il cinema hindiUno dei fenomeni del boxoffice mondiale di questo inizio 2026 è sicuramente Dhurandhar: The Revenge un film in lingua hindi, scritto e diretto da Aditya Dhar, che conclude la storia iniziata con il ... mymovies.it
Barbie supera il miliardo al box office globaleAlla fine è successo davvero. Durante uno dei primi incontri con la casa di produzione Margot Robbie aveva sostenuto le enormi potenzialità del film parlando della possibilità di incassare un miliardo ... tg24.sky.it