Box Office Globale | The Mandalorian and Grogu debutta in vetta Michael e Il diavolo veste Prada 2 firmano un weekend d’oro

Da universalmovies.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il botteghino internazionale entra ufficialmente nel vivo della stagione estiva con una pioggia di milioni trainata dal debutto cinematografico di uno dei franchise più amati di sempre. Secondo i dati globali ufficiali della societa di rilevamento Comscore diffusi da Deadline, il weekend lungo del Memorial Day ha visto l’esordio trionfale in vetta di The Mandalorian and Grogu, capace di monopolizzare l’attenzione internazionale nei suoi primi giorni di programmazione. L’ottima partenza della pellicola Lucasfilm si inserisce in un quadro di salute straordinario per il cinema globale, dove i titoli di coda lunga continuano a macinare record assoluti, consolidando una Top 5 annuale guidata dall’irraggiungibile Super Mario Galaxy Movie con i suoi 980 milioni totali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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