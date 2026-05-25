Nel fine settimana, le sale cinematografiche italiane hanno registrato un calo di presenze dovuto all’aumento delle temperature. Nonostante ciò, il film di Star Wars con The Mandalorian e Grogu ha conquistato la prima posizione al box office. La pellicola ha superato gli altri titoli in programmazione, mantenendo la vetta nonostante il clima caldo. I dati relativi alle entrate indicano una leggera diminuzione rispetto alle settimane precedenti.

L’inizio della stagione estiva e l’improvviso innalzamento delle temperature si fanno sentire sulle presenze nei cinema italiani, ma non frenano l’esordio in vetta della galassia lontana lontana. Nel fine settimana cinematografico dal 21 al 24 maggio, The Mandalorian and Grogu ha conquistato senza troppe sorprese la prima posizione del Box Office Italia. Secondo i dati ufficiali raccolti da Cineguru, la pellicola Lucasfilm ha incassato 1.32 milioni di euro nei regolari quattro giorni di programmazione distribuiti su 520 schermi, raggiungendo un totale complessivo di 1.68 milioni euro nei suoi primi cinque giorni di sfruttamento nelle sale. Il fine settimana si è chiuso con un incasso generale di 5. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office Italia: The Mandalorian and Grogu si prende la vetta in un weekend condizionato dal primo caldo

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The Mandalorian and Grogu | Trailer Finale | Dal 20 Maggio al cinema

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