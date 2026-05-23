Un attivista della Flotilla ha riferito di aver subito molestie e umiliazioni durante un episodio, affermando che la sua reazione è stata più di rabbia che di dolore. Ha descritto aggressioni fisiche e la perdita della dignità come parte di quanto accaduto, e ora ha deciso di denunciare l’accaduto. La testimonianza si concentra sulle violenze subite e sulla trasformazione della paura in un atto di denuncia.

Dalle aggressioni fisiche alla perdita della dignità: la testimonianza dell'attivista che oggi trasforma la paura in denuncia Il racconto diMartina Comparelli, attivista dellaFreedom Flotilla, offre unatestimonianza potente e drammaticadi giorni vissuti trapaura,umiliazioneeviolenza. In un’intervista ala Repubblica, la giovane descrive con lucidità ciò che ha vissutodurante la sua detenzione dopo il sequestrodella nave su cui si trovava. La narrazione non si limita a episodi isolati, madipinge un quadro complessivodi un’esperienza che, a suo dire, ha lasciatosegni profondi sia sul piano fisico che su quello psicologico. Sin dalle prime battute dell’intervista emerge un aspetto rilevante: oggi Comparelliprova principalmente rabbia, più che dolore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Comparelli, attivista Flotilla: ‘Molestie e umiliazioni, più rabbia che dolore’

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