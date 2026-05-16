Gasparri contro Sigfrido Ranucci dopo perquisizioni a Bellavia botta e risposta tra sospetti e scandali

In seguito alle perquisizioni avvenute a casa di un giornalista, sono scoppiate tensioni tra un politico e un collega di un programma televisivo. Il politico ha chiesto alla Rai di intervenire e di effettuare verifiche sulla vicenda, mentre il giornalista ha difeso il collega coinvolto, negando ogni accusa. La situazione ha generato un acceso scambio di dichiarazioni pubbliche, con accuse e richieste di chiarimenti da entrambe le parti. La vicenda si è sviluppata in un contesto di polemiche legate a presunti scandali e sospetti.

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Botta e risposta tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci. L’esponente di Forza Italia invoca l’intervento della Rai sul caso della perquisizione a Gian Gaetano Bellavia e attacca Report. Il giornalista replica sui social difendendo il consulente della trasmissione e dando appuntamento a domenica per nuove rivelazioni. La perquisizione a Gian Gaetano Bellavia Gli uffici del commercialista Gian Gaetano Bellavia sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza su ordine della Procura di Milano. L’ipotesi dei pm Eugenio Fusco e Paola Biondolillo è che il professionista 71enne avrebbe indebitamente custodito copia di atti giudiziari di cui si sarebbe dovuto disfare definitivamente dopo la restituzione in tribunale e la deposizione delle sue perizie. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gasparri contro Sigfrido Ranucci dopo perquisizioni a Bellavia, botta e risposta tra “sospetti” e “scandali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riparte lo scontro Gasparri-Ranucci dopo le perquisizioni al commercialista e consulente di Report, BellaviaSi riaccende lo scontro Gasparri-Report, dopo le perquisizioni di giovedì scorso del commercialista Gian Gaetano Bellavia, della sua ex... Bellavia perquisito, ira Gasparri su Ranucci: "La Rai prenda provvedimento"Mala tempora currunt per Sigfrido Ranucci, Report e il suo consulente chiave Gian Gaetano Bellavia, con la Rai vaso di coccio a farci la figura... Sigfrido #Ranucci: #Gasparri attacca #Bellavia e #Report, ma il vero nodo è il suo ruolo in #Cyberleam. Bellavia è un professionista serio vittima di un furto, non uno scandalo. Domenica torniamo sulla vicenda su #Rai3 alle 20.30. x.com Gasparri contro Sigfrido Ranucci dopo perquisizioni a Bellavia, botta e risposta tra sospetti e scandaliMaurizio Gasparri invita Rai a prendere provvedimenti sul caso Bellavia, Ranucci replica difendendo il commercialista vittima di un furto ... virgilio.it Bellavia perquisito, ira Gasparri su Ranucci: La Rai prenda provvedimentiLa Gdf passa al setaccio l'ufficio del commercialista di Report a caccia di dossier indebitamente trattenuti. La denuncia del senatore azzurro ... ilgiornale.it