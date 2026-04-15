In Senato si è acceso un acceso scambio tra le opposizioni e la vicepresidente Ronzulli riguardo alla gestione della Rai. La discussione ha coinvolto vari esponenti politici, con toni che sono diventati piuttosto vivaci. Durante il confronto, sono state sollevate diverse critiche e osservazioni sulla governance dell’ente radiotelevisivo. La tensione tra le parti ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando il livello di contrasto sulla questione.

La Ronzulli? Diciamo che è una La Russa che non ce l'ha fatta.". Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Senato, attacca così la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, dopo lo scontro in Aula, sospesa per cinque minuti dalla stessa Ronzulli che presiedeva, al termine di una serie di botta e risposta con le opposizioni che hanno fatto interventi sul tema della governance Rai. Interventi che Ronzulli ha più volte chiesto di terminare, chiedendo ai senatori Floridia, Boccia e poi alla stessa Paita di intervenire sull'ordine dei lavori, tra brusii e richieste di sospensione dei lavori, anche per consentire un ampliamento del dibattito sul decreto sicurezza oggi all'esame dell'Aula.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scintille in Senato sulla governance Rai. Botta e risposta tra le opposizioni e la vicepresidente Ronzulli

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