Evelina Sgarbi ha commentato pubblicamente il cambiamento del padre, affermando che è diventato un “involucro vuoto”. La sua riflessione si riferisce alle recenti apparizioni pubbliche, tra cui quella al Salone del Libro di Torino. La Sgarbi ha espresso un giudizio critico sulla sua condizione attuale, senza ulteriori dettagli o motivazioni. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, riaccendendo l’attenzione sulle sue parole e sulla situazione personale del genitore.

A La Volta Buona Evelina Sgarbi è tornata a parlare di suo padre, commentando le sue ultime uscite pubbliche, come quella a Torino al Salone del Libro Ospite aLa Volta BuonaEvelina Sgarbiche è tornata a parlare di suo padre per dare gli ultimi aggiornamenti dopo che tutti lo hanno visto al Salone del Libro di Torino. Evelina Sgarbiha puntualizzato aLa Volta Buona: “Non è vero che c’è stato un riavvicinamento, non c’è mai stato un allontanamento,c’è stato un suo peggioramento di salute e quindi si è rivoltata la chiave di lettura.Sono convinta di quello che ho fatto perché l’ho fatto per il suo bene, per me ora non sta bene, non è seguito bene, basta avere gli occhi, lo portano in giro come un brand, come un cognome che funziona”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Evelina Sgarbi sul padre: “E’ diventato un involucro vuoto”

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