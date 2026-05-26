Sabato si è celebrato il quarantesimo anniversario dell’istituzione del parco pubblico “Bosco di Tecchie”. In quella data, il 22 maggio 1986, il consiglio comunale di Cantiano, con il sindaco presente, approvò formalmente l’istituzione dell’area verde. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità, che ha ricordato la data come punto di riferimento per la tutela e la gestione del parco.

Festeggiati nella giornata di sabato i 40 anni dell’istituzione del parco pubblico di Tecchie. Quarant’anni fa, il 22 maggio 1986, il consiglio comunale di Cantiano, guidato dal sindaco Anna Maria Formica che ha presenziato all’evento, approvava l’istituzione del parco pubblico “Bosco di Tecchie“. Una decisione lungimirante, appoggiata anche da cittadini e associazioni ambientaliste, che ha permesso di tutelare un’area dal grande valore naturalistico e ambientale, riconosciuta poi nel 2019, grazie al lavoro del consigliere regionale Gino Traversini, presente in sala, come riserva regionale. Nella sala del chiostro di sant’Agostino un convegno con il patrocinio dell’assemblea legislativa delle Marche ha aperto la giornata con l’introduzione degli amministratori comunali Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano, e Natalia Grilli vicesindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bosco di Tecchie, 40 anni per il Parco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'uomo nel bosco, eremita da 40 anni senza luce né gas: «Perché rincorrere i soldi nella vita?». Il Corriere a casa di Fabrizio CardinaliUn eremita di quarant’anni vive nel bosco di Cupramontana senza luce né gas, e si interroga sul valore dei soldi nella vita.

Andare in menopausa prima dei 40 anni aumenta il rischio di malattie cardiache del 40%: lo studioUno studio condotto dalla Northwestern Medicine ha analizzato il rischio di malattie cardiache in relazione all'età di inizio della menopausa,...

Si parla di: Bosco di Tecchie, 40 anni per il Parco.

Bosco di Tecchie, 40 anni per il ParcoNel 1986 nasceva una istituzione che ha dato i suoi frutti. Ambiente rispettato e valorizzato. Riconoscimento a Domenico Leli ... ilrestodelcarlino.it

Il Bosco di Tecchie è tenuto beneSulla situazione del Bosco di Tecchie, che secondo la lettera di un lettore è mantenuto male, interviene dopo l’amministrazione di Cantiano anche l’associazione di promozione sociale Naturalis Motus, ... ilrestodelcarlino.it