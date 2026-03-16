L' uomo nel bosco eremita da 40 anni senza luce né gas | Perché rincorrere i soldi nella vita? Il Corriere a casa di Fabrizio Cardinali

Un eremita di quarant’anni vive nel bosco di Cupramontana senza luce né gas, e si interroga sul valore dei soldi nella vita. La sua scelta di vita, lontana dai ritmi della società, ha attirato l’attenzione del Corriere, che ha visitato la sua casa. Le sue parole sono chiare: per lui, un modo di vivere alternativo è possibile. La vicenda si inserisce in un contesto che riaccende il dibattito sul rapporto tra uomo e modernità.

CUPRAMONTANA «Una vita diversa è possibile». Parte da qui, dalle parole di Fabrizio Cardinali, la storia che nelle colline di Cupramontana torna a riaffacciarsi mentre il caso della “famiglia nel bosco” di Palmoli continua a occupare le cronache nazionali. La vicenda La vicenda abruzzese, che riguarda madre, padre e tre bambini e un procedimento civile sfociato nell’allontanamento dei figli che ha acceso il confronto pubblico, riporta alla mente l’esperienza di Cardinali, da quasi quarant’anni residente in un casolare immerso nella campagna, senza elettricità né gas. Una storia condivisa con il figlio Siddhartha, oggi quasi 19enne, che però non si è mai trasformata in un caso pubblico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - L'uomo nel bosco, eremita da 40 anni senza luce né gas: «Perché rincorrere i soldi nella vita?». Il Corriere a casa di Fabrizio Cardinali Articoli correlati Famiglia nel bosco, bambini resteranno nella casa accoglienza di Vasto perché "rifiutati da altre strutture"I tre bambini della famiglia nel bosco resteranno per il momento nella casa famiglia di Vasto. I Tabanelli e la vita nel bosco: "Sono diventati campioni senza tv né smartphone"Roma, 14 febbraio 2026 – Una vita senza cellulare né televisione, una casa-rifugio tra i boschi e la neve e tre figli diventati grandi in tutti i...