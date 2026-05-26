Borse schermate e magneti per rubate capi griffati al centro commerciale | arrestati due stranieri

Due uomini, di 25 e 31 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Fidenza mentre tentavano di rubare capi di abbigliamento griffati. I sospetti sono stati fermati nel centro commerciale, dove erano stati notati con dispositivi come borse schermate e magneti, strumenti comunemente usati per eludere i sistemi di sicurezza. Gli investigatori hanno concluso le indagini in breve tempo, portando all’arresto dei due stranieri, entrambi residenti fuori regione.

I Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno concluso una rapida attività investigativa che ha portato all’arresto di un 25enne e di un 31enne, entrambi originari dell’est Europa e residenti fuori regione. Gli approfonditi accertamenti hanno permesso ai militari di raccogliere gravi indizi di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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