Magneti scatole schermate e pantaloni a zampa per eludere i controlli Fermate tre persone al centro commerciale arrestato un 31enne

I carabinieri hanno fermato tre persone all’interno di un centro commerciale, tra cui un uomo di 31 anni che è stato arrestato. Durante i controlli, sono stati trovati magneti, scatole schermate e pantaloni a zampa, strumenti utilizzati per cercare di aggirare i controlli di sicurezza. Le verifiche hanno portato all’arresto del 31enne, mentre gli altri due sono stati identificati e segnalati.

Magneti, scatole schermate e pantaloni "a zampa" per eludere i controlli. I carabinieri fermano tre persone al centro commerciale, un 31enne è stato arrestato. La vigilanza li ha notati aggirarsi con fare sospetto, i carabinieri intervenuti li hanno fermati. Sequestrata merce griffata e attrezzatura artigianale per forzare i sistemi di sicurezza. L'episodio risale al tardo pomeriggio dell'8 marzo, quando intorno alle ore 18:30, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza sono intervenuti presso un noto polo commerciale della zona su disposizione della Centrale Operativa 112. Il personale dell'Istituto di Vigilanza aveva infatti segnalato la presenza di tre persone sospette, un uomo e due donne, ritenute presunte responsabili di furti ai danni di alcuni negozi di abbigliamento.