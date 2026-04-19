Shopping di vestiti griffati senza pagare | la fuga dei ladri con le borse schermate

Tre cittadini di origine cubana, residenti a Roma e già noti alle forze di polizia, sono stati arrestati dai carabinieri di Aprilia mentre tentavano di scappare con borse schermate piene di capi di abbigliamento griffato senza pagare. I tre, di 30, 36 e 38 anni, sono stati fermati in flagrante durante un tentativo di furto in un negozio. La loro fuga è stata interrotta prima che potessero raggiungere l’auto.

Tre cittadini di origine cubana, due uomini di 36 e 38 anni e una donna di 30, tutti residenti a Roma e già noti alle forze di polizia, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. La pattuglia ha fermato il veicolo in transito su via Pantanelle.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Ladri delle grandi firme in azione nella Tuscia, abbigliamento di lusso in borse schermateLa coppia scovata in un albergo di Fiumicino, dove aveva trovato soggiorno, e portata in carcere: bottino da 28mila euro Scappavano dopo aver... Leggi anche: Shopping a costo zero all'outlet: ladri scatenati a caccia di vestiti Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: A tutto shopping con Il mercatino da Forte dei Marmi; Meghan Markle, tutti i look sfoggiati in Australia sono in vendita su una piattaforma. Per acquistarli basta un click; Torna la grande mostra mercato. Decine di banchi a Valdarnissima; Le slingback in vernice più belle per le occasioni speciali della primavera. CECINA - Buongiorno, amiche ed amici dell'unico ed originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Domenica di shopping di qualità in questa bella cittadina di mare nel livornese. Le nostre inimitabili #boutiqueacieloaperto vi aspettano, fino alle 19, in facebook Shopping di lusso ma gratis: il "tesoro" di firme rubate nella camera di un 19enne ift.tt/DBigbeN x.com