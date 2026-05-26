La domanda di immobili in Trentino proveniente da acquirenti stranieri è cresciuta del 44%. Le nazioni che più investono in chalet e case indipendenti sono Germania, Paesi Bassi e Austria. In particolare, la provincia di Bolzano registra un aumento superiore al 90% nelle compravendite da parte di acquirenti stranieri rispetto all’anno precedente. I dati si riferiscono ai numeri delle transazioni immobiliari negli ultimi mesi.

? Punti chiave Quali nazioni stanno guidando l'acquisto di chalet e case indipendenti?. Perché la provincia di Bolzano registra un incremento superiore al 90%?. Dove si stanno concentrando i nuovi investitori internazionali nelle valli?. Come influirà l'afflusso di capitali sull'identità dei piccoli borghi montani?.? In Breve Bolzano registra un incremento delle domande superiore al 90% nel 2025.. Trento intercetta il 54,77% delle richieste totali di immobili.. Investitori da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio e Stati Uniti cercano chalet.. Rischio trasformazione centri in poli residenziali per località come Senales e Tre Ville.. Le richieste di immobili in Trentino Alto Adige sono aumentate del 44,29% rispetto al 2024, con un interesse internazionale che spinge la domanda verso chalet e case indipendenti nelle valli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom immobiliare in Trentino: la domanda straniera vola del 44%

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