Il mercato immobiliare di Milano sta vivendo una fase di forte crescita nel segmento del lusso, con molte transazioni che vengono concluse utilizzando contanti. Questa tendenza crea una separazione chiara tra le compravendite di immobili di alta fascia e il resto del settore immobiliare. La presenza di molte operazioni in contanti si osserva in modo particolare nelle zone più esclusive della città.

Il mercato immobiliare milanese segna una linea di demarcazione netta tra l’economia reale e il settore del lusso estremo. Mentre le transazioni medie per gli immobili di pregio, nuovi o oggetto di ristrutturazione, si attestano in un range tra i 10mila e i 23mila euro al metro quadro, esistono nicchie di mercato che toccano i 27mila euro per proprietà considerate asset rari. In questo scenario, la velocità delle compravendite cittadine è la più alta del Paese, con tempi medi di vendita che si concludono in soli 88 giorni. L’anomalia del contante e il divario dei valori reali. Esiste una dinamica parallela che sfugge alle statistiche convenzionali: il 60% degli acquisti a Milano avviene tramite liquidità immediata, senza ricorso al credito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano immobiliare: il boom del lusso che vola con il contante

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