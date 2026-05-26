Lo scorso fine settimana, la Rocca di Predappio Alta ha riaperto al pubblico dopo un periodo di chiusura. La riapertura è stata possibile grazie a un accordo tra il Comune e la Pro loco, che hanno organizzato l’evento. Numerosi visitatori si sono recati sul sito, attirati dall’apertura e dalla possibilità di visitare nuovamente la struttura, che si trova in cima a una collina. La visita si è svolta senza incidenti.

Lo scorso fine settimana è stata riaperta la Rocca di Predappio Alta, grazie alla collaborazione fra il Comune di Predappio e la Pro loco. Secondo gli organizzatori "l’evento ha avuto grande successo: oltre 200 persone non si sono fatte sfuggire l’occasione di visitare la Rocca, che apriva al pubblico dopo tanti anni, per godere della splendida vista sul borgo e sulle colline". A questo, continuano "si è aggiunta la possibilità di gustare vino locale e formaggio di fossa, due specialità del Borgo della Prè". I visitatori hanno potuto apprezzare anche la mostra dei manufatti di cartone realizzati dai bambini che hanno partecipato al laboratorio del riutilizzo tenuto al Centro Elianto e degli scatti della fotografa Serena Ferlini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boom di visitatori alla Rocca di Predappio Alta

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