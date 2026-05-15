Dopo anni di chiusura la storica rocca di Predappio Alta riapre i battenti tra cultura e sapori locali

Dopo diversi anni di chiusura, la rocca di Predappio Alta riapre al pubblico. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Predappio Alta e il Comune di Predappio. La riapertura porta con sé iniziative legate alla cultura e ai sapori locali, attirando visitatori e appassionati della zona. La struttura, che rappresenta un punto di riferimento storico, sarà accessibile nuovamente per visite e eventi. Questa riapertura segna un momento importante per il patrimonio locale.

Dopo anni di chiusura, la rocca di Predappio Alta torna ad aprire al pubblico grazie all’impegno della Pro Loco di Predappio Alta, in collaborazione con il Comune di Predappio. Nelle giornate del 23 e 24 maggio, 1 e 2 fiugno, 20 e 21 fiugno, 4 e 5 luglio, 18 e 19 luglio, sarà possibile visitare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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