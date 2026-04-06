Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, la provincia di Sassari ha visto un aumento significativo delle prenotazioni negli agriturismi locali. La richiesta si concentra principalmente su esperienze di relax in ambienti rurali e sulla presenza di prodotti tipici, come l’agnello Igp. Questa crescita riguarda soprattutto strutture che offrono un’immersione nella tradizione e nella natura, attirando un numero crescente di visitatori in cerca di autenticità.

Il settore degli agriturismi in provincia di Sassari registra un forte incremento di prenotazioni per le festività di Pasqua e Pasquetta, trainato da una domanda che premia l’autenticità rurale. I dati evidenziati da Coldiretti mostrano un successo consolidato per le strutture del circuito Terranostra Campagna Amica Sardegna. La tendenza vede i sardi come protagonisti principali di questo fenomeno, preferendo il turismo di prossimità rispetto a viaggi internazionali o spostamenti verso grandi centri urbani. Questo orientamento valorizza le risorse dell’isola e sostiene l’economia locale attraverso un modello di accoglienza dinamico. L’offerta gastronomica si concentra su prodotti della terra stagionali e genuini, con l’agnello Igp che rappresenta il filo conduttore dei menu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a Sassari: boom di agriturismi tra agnello Igp e relax rurale

Pasqua a km zero, è boom per l'agriturismo: tutto esaurito a tavola tra tradizioni e relaxCresce la voglia di vacanza e cucina contadina made in Romagna, con il nostro territorio sempre più presente sulle rotte del turismo pasquale.

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È entrata nella chiesa di San Vittorino durante l’omelia di Pasqua, ha gridato una bestemmia ed è scappato "Hai interrotto per un momento una preghiera, ma non hai tolto nulla al significato di quella notte”, il messaggio della chiesa sui social facebook