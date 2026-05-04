Sociale pubblicata la graduatoria del bonus ' Viaggio in tranquillità 2026' | 400 euro a beneficiario

È stata pubblicata la graduatoria relativa al bonus 'Viaggio in tranquillità 2026' nel Comune di Pisa, destinata a sostenere i cittadini nel settore dei trasporti. La lista comprende 32 beneficiari, ognuno dei quali riceverà un contributo di 400 euro. La misura mira a favorire l’accesso ai servizi di mobilità, con l’obiettivo di agevolare le esigenze di spostamento dei residenti.

Sono 32 i beneficiari del bonus ‘Viaggio in tranquillità 2026’ del Comune di Pisa, per ognuno dei quali è previsto un contributo di 400 euro. Per la misura, l’amministrazione ha messo a disposizione 15mila euro. La graduatoria provvisoria è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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"Viaggio in tranquillità": il bonus trasportiApprovato dalla Giunta comunale il bonus “Viaggio in tranquillità 2026”, per il quale l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 15mila euro.

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Temi più discussi: Sociale, Viaggio in tranquillità 2026: pubblicata la graduatoria, 400 euro a beneficiario; Notizie - Graduatorie definitive - Concessione contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2021 e 2022; Approvazione e pubblicazione graduatorie ampliate ed assestate degli assegnatari con scorrimento, a seguito assegnazione e ripartizione risorse PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 - CUP B61I25001010006 e fondi PR FSE + Sicilia 2021–20; Avviso Pubblico per iscrizioni asilo nido convenzionato anno educativo 2026/2027.

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