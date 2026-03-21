Pubblicata la graduatoria del contributo affitti | 414 le domande finanziate

Il Comune di Lucca ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando affitti 2025, con 414 domande che sono state finanziate. La lista include le famiglie che riceveranno il contributo per coprire i costi dell’affitto. La pubblicazione è stata annunciata ufficialmente e riguarda le richieste presentate nell’ambito della misura per il sostegno alle spese abitative.

Lucca, 21 marzo 2026 - Buone notizie per centinaia di famiglie lucchesi: il Comune ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva del bando affitti 2025, una misura molto attesa che porterà un sostegno reale a chi fa più fatica a sostenere i costi della casa. Le domande validamente presentate sono state 718: secondo i parametri espressi del bando, la graduatoria è formata da 564 domande divise in tre gruppi. La fascia A 414 ossia le domande che riceveranno il contributo, fascia B 150 domande mentre ne sono state escluse 154. Gli aventi diritto al contributo avranno tempo per presentare le ricevute del pagamento del canone di locazione per l'anno 2025 fino al 10 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblicata la graduatoria del contributo affitti: 414 le domande finanziate Articoli correlati Pubblicata la graduatoria dei beneficiari del contributo per i caregiver dell'ambito sociale 16È stata pubblicata dal Comune di Spoltore la graduatoria dei beneficiari del contributo a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver... Bando affitti 2026, fino a 3000 euro di contributo e un mese di tempo per le domandeSolo un mese di tempo – fino al prossimo 27 marzo – per presentare domanda per il contributo affitti 2026. Tutto quello che riguarda Pubblicata la graduatoria del... Temi più discussi: Pubblicata la graduatoria provvisoria per le scuole d’infanzia - poli d’infanzia comunali e statali anno 2026/2027; Graduatoria definitiva del bando per il contributo affitto comunale - anno 2025; Concorsi al Comune, pubblicata la graduatoria finale per il profilo di Addetto ai servizi generali per l’infanzia - FoggiaToday; Orti urbani. FOGGIA GRADUATORIA Foggia, pubblicata la graduatoria finale per Addetti ai servizi generali per l’infanziaOltre ai tre vincitori, altri sette candidati sono risultati idonei. Le assunzioni saranno formalizzate con un successivo atto ... statoquotidiano.it Pesca marittima, pubblicata graduatoria per piccoli interventi infrastrutturaliIl dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando Piccoli interventi infrastrutturali ... itacanotizie.it RIFORMA ISTITUTI TECNICI (2026): COSA CAMBIA DAVVERO Pubblicata la circolare del 19 marzo 2026 con le indicazioni operative per il DM 29/2026. Parte ufficialmente la nuova fase degli istituti tecnici. Ecco tutto quello che c’è da sapere --- N facebook