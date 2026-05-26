Boniek ha commentato la mancata qualificazione della Juventus in Champions League, affermando che la squadra ha “messo la competizione sul piatto d’argento” nelle partite contro Roma e Como. L’ex calciatore ha espresso il suo giudizio in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

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© Juventusnews24.com - Boniek non ha dubbi: «Harakiri Juve. Ha messo la Champions sul piatto d’argento a Roma e Como»

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