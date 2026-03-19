Nel giorno del suo settantesimo compleanno, Zbigniew Boniek si è espresso sulla corsa al quarto posto in Serie A, dichiarando che il Como dimostra un gioco migliore rispetto alla Juventus e alla Roma. La sua opinione si concentra sulla qualità delle prestazioni delle squadre in questa fase della stagione, senza approfondire le cause o i motivi di tali differenze.

Zbigniew Boniek rompe il silenzio nel giorno del suo 70° compleanno, tracciando un parallelo tra la sua epoca d’oro e l’attuale volata per il 4° posto in Serie A. L’ex fuoriclasse di Juventus e Roma, icona del calcio polacco e internazionale, ha sorpreso gli addetti ai lavori indicando nel Como la squadra favorita per la qualificazione in Champions League sotto il profilo della proposta tecnica. «Per come esprime calcio, il Como ha qualcosa in più, ma la storia e il blasone di club come Roma e Juventus peseranno fino all’ultima giornata», ha dichiarato “Zibì”, sottolineando come la rivalità storica tra le sue ex squadre stia rivivendo un capitolo decisivo in questo finale di stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Boniek punge le big: “Per la Champions il Como gioca meglio di Juve e Roma”

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