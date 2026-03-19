In un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’, Boniek ha espresso chiaramente che vede una squadra come la principale candidata al quarto posto, senza lasciare spazio a dubbi. Ha parlato anche della sua esperienza con la Juventus, menzionando un rimpianto legato al periodo trascorso in bianconero. Le sue parole si sono concentrate su temi legati al calcio e alle sue valutazioni personali.

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© Juventusnews24.com - Boniek non ha dubbi: «Per il quarto posto c’è una grande favorita. La mia esperienza con la Juve? Ho un rimpianto»

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